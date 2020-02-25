راغب علامة يحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة مقابل 150 ألف دولار

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن موعد حفله المقبل، المقرر إقامته يوم 6 مارس المقبل بالجامعة البريطانية في مصر.

ونشر راغب علامة صورة يوضح فيها تفاصيل الحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

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وعلق راغب علامة على الصورة قائلاً: يوم 6 مارس في الجامعة البريطانية في مصر أشوفكم قريباً.

وكشف مصدر مقرب من راغب علامة أنه حصل على 150 ألف دولار مقابل إحياء الحفل وهو ما يعادل مليونين و350 ألف جنيه، حيث أن راغب علامة من أكثر النجوم اللبنانين أجراً، خاصة في مصر نظراً لجماهيريته الكبيرة بها.

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