احمد فلوكس يكشف حقيقة الفتاة التي طلبت منه الزواج عرفياً

حالة كبيرة من الجدل أحدثها الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال عدة منشورات له، قام فيها بفضح سيدة طلب الزواج منها.

في المنشور الأول، كتب أحمد فلوكس: «روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد.. بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي»، ليثير حالة كبيرة من الجدل بين أصدقائه ومتابعيه.

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وبعد دقائق، كتب فلوكس، منشور آخر، قال فيه: «قالتلك محترمة جداً وبنت عيلة وأصول.. ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم.. تعرف ربنا جداً.. وتعرف طوب الأرض»

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واختتم أحمد فلوكس، سلسلة منشوراته المثيرة للجدل بمنشور ثالث، قال فيه: «هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد إيه هي واطية وقذرة وقد إيه تربية الخدامين (عذرا للخدامين) مأثرة في أخلاقها.. غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي»

وبعد حالة الجدل التي افتعلها أحمد فلوكس، قام بغلق حسابه على فيسبوك، ليثير موجة كبيرة من التساؤلات والغموض بسبب تلك المنشورات.

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وظهر أحمد فلوكس مجدداً بعد إعادة حسابه بفيس بوك، حيث كتب تدوينة جديدة قال فيها: «موضوع بوسطات امبارح. ليس لي أي علاقة بيه وجاري البحث عن فعل هذا واللي هاك الاكونت بتاعي أكثر من مرة وهيتم التوصل ليه ومحاسبته إن شاء الله وطبعاً ولا دي أخلاقي ولا دي تصرفاتي ولا كلامي وأعتقد إن أغلب من يعرفني عارف كويس أنا إيه وفي مثال حي لذلك سواء بعلاقتي بأم ابني وزوجتي الأولى أو علاقتي بزوجتي السابقة... والأهم إني الحقيقة ولا روحت أخطب لسه ولا عملت حاجة وادعوا لي بقي علشان الوحدة وحشة»

