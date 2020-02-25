الارشيف / فن ومشاهير

عباس أبو الحسن يفضح محمد رمضان: "فاكر لما ضربوك وباسم سمرة أنقذك؟"

0 نشر
mai.ali 0 تبليغ

Advertisements

ساند الفنان عباس أبوالحسن صديقه الفنان باسم سمرة في أزمته مع الفنان محمد رمضان، بعدما تحدث رمضان عن باسم بطريقة غير لائقة، واتهمه بالسكر، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال رمضان خلال الحلقة «باسم سمرة لما ضربني في الفرح مكنش في وعيه» وهذا ما أغضب باسم بشكل كبير.

 

Advertisements

اقرئي ايضا : راغب علامة يحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة مقابل 150 ألف دولار

 

وكشف عباس أبوالحسن عن موقف حدث لمحمد رمضان أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية بمنطقة نزلة السمان، حيث تجمع عليه عدد من أهالي المنطقة وضربوه واحتجزوه داخل أحد المنازل، ليستنجد بالفنان باسم سمرة الذي ذهب إليه وأخرجه من المنطقة، نظراً لكونه من أبناء «نزل السمان»
وقال عباس أبوالحسن لمحمد رمضان: «إوعى تنسي نفسك، فاكر لما ضربوك في نزلة السمان وباسم هو اللي حاش عنك وأنقذك؟»
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عباس أبو الحسن يفضح محمد رمضان: "فاكر لما ضربوك وباسم سمرة أنقذك؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا