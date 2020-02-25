عباس أبو الحسن يفضح محمد رمضان: "فاكر لما ضربوك وباسم سمرة أنقذك؟"

ساند الفنان عباس أبوالحسن صديقه الفنان باسم سمرة في أزمته مع الفنان محمد رمضان، بعدما تحدث رمضان عن باسم بطريقة غير لائقة، واتهمه بالسكر، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي.
وقال رمضان خلال الحلقة «باسم سمرة لما ضربني في الفرح مكنش في وعيه» وهذا ما أغضب باسم بشكل كبير.
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وكشف عباس أبوالحسن عن موقف حدث لمحمد رمضان أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية بمنطقة نزلة السمان، حيث تجمع عليه عدد من أهالي المنطقة وضربوه واحتجزوه داخل أحد المنازل، ليستنجد بالفنان باسم سمرة الذي ذهب إليه وأخرجه من المنطقة، نظراً لكونه من أبناء «نزل السمان»
وقال عباس أبوالحسن لمحمد رمضان: «إوعى تنسي نفسك، فاكر لما ضربوك في نزلة السمان وباسم هو اللي حاش عنك وأنقذك؟»
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