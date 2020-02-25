شقيقتا احمد زكي تكشفان وصيته بعد بيع «رامي» لمقتنيات

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة»، على التليفزيون المصري، منى وإيمان عطية جمعة شقيقتا الفنان الراحل أحمد زكي للتعليق على بيع مقتنيات الفنان الراحل.

قالت «منى»: «أحمد زكي مكنش أخ ده كان أب، من ساعة ما شوفنا التقرير مش عارفين ننام، هل أحمد زكي يستحق ده؟».

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وتابعت: «دائماً كان يقولي يا بنتي، وكانت وصيته ليا علشان أنا الكبيرة، بعدم عمل لقاء صحفي ولا تعملوا كذا، لأن فيه حاجات بتبقى غير الحقيقة، وكان لازم أعمل بوصيته».

وأكدت أن بيع مقتنياته من قِبل رامي الأخ غير الشقيق لـ«هيثم»، استدعى ظهورهما على الشاشة لإظهار الحقيقة، مضيفة: «مقتنيات أحمد زكي ملك الشعب المصري كله، إزاى يتهان بها بالطريقة دي، وشريف ابني قال لأشرف زكي، إحنا مش عايزين حاجة خالص غير مقتنيات أحمد زكي ولا تخص رامي في حاجة».

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كما أبدت إيمان عطية جمعة، الشقيقة الصغرى للفنان الراحل خلال اللقاء، تأثرها وحزنها على بيع مقتنيات أحمد زكي، وقالت: «مقتنيات أخونا مينفعش تترمي كده، أحمد زكي ميستحقش من البلد كده، ولا رامي مينفعش يعمل كده».

وأشارت إلى أن والدتها ذهبت إلى المحامى، وتنازلت لهيثم أحمد زكى عن كل شيء.

واستطردت: «ما حدث لمقتنيات أحمد زكي وجعنا كتير، ومكناش مستنيين من رامي يعمل كده، وأخوه ميستحقش إنه يعمل في حاجة أبوه كده، هو جاي ياخد الفلوس والحاجة ويمشي، ومش مسامحين في حاجة أخونا يتعمل فيها كده».



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