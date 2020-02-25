فيديو: هكذا غرق منزل أمل رزق

مع الأحوال الجوية العاصفة التي تضرب مصر، نشرت الممثلة المصرية​أمل رزق​مقطع فيديو على حسابها الخاص على "انستقرام" يظهر تسرب مياه الأمطار الى منزلها الذي كاد يغرق.

وظهرت أمل في الفيديو وهي تقول: "البيت غرق مية، الله لك ألف حمد وشكر على كل شيء".

وكانت عاصفة قد ضربت مصر قبل أيام، واشتدّت خلال الساعات الماضية، ما دفع بالسلطات المصرية إلى إعلان اليوم الثلاثاء، يوم عطلة في كل أنحاء البلاد.

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الجدير ذكره ان أمل رزق كانت فجعت مؤخرا بوفاة والدة زوجها، ونعت الفقيد قائلة :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أمي الثانية الحاجة ليلى الشريطي والدة زوجي وائل الشريطي، وسيصلى عليها صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم.. نسألكم الدعاء"