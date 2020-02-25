نجوم الفن والرياضة ينعون وفاة الرئيس المصري الأسبق ” حسني مبارك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 04:54 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على تقديم التعازي ونعي وفاة الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناعز 92 عاما بعد صراع مع المرض .

فجاء من بينهم الشاعر ” أيمن بهجت قمر ” الذي كتب عبر حسابه على موقع ” تويتر ” في تعليقه على صورة للرئيس الراحل قائلا : ” البقاء لله .. رئيس مصر الأسبق في ذمة الله .. عاش لحد ما يطمن على أولاده .. الفاتحة ” .

وكتبت الإعلامية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” : ” البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ” .

كما نشرت الفنانة ” إيمي طلعت زكريا ” صورة للرئيس الراحل وعلقت : ” البقاء والدوام لله ربنا يرحمك يا ريس .. كلنا هنموت وكلنا هنتحاسب فبلاش نحكم على بعض ربنا هو العدل ” .

وكتبت الفنانة ” إنجي شرف ” عبر حسابها الرسمي بموقع ” إنستجرام ” : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. مات رئيسي بابا مبارك كما كنت أقول وأنا طفلة في عهده .. الموت علينا حق الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب .. وداعا مبارك ” .

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ونشر المطرب ” أحمد جمال ” صورة للرئيس الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع ” إنستجرام ” وعلق قائلا : ” البقاء و الدوام لله وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وخالص التعازي لأسرته وذويه ” .

وكتب ” محمد أبو تريكة ” محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عبر حسابه على ” تويتر ” : ” رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع ” .