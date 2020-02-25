أشرف زكي يهاجم شقيق ” هيثم أحمد زكي ” ويتوعد بمقاضاته : ” جاء العزاء يعمل بزنس وأخد كل حاجة عالجاهز “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 04:54 مساءً - في مداخلة هاتفية لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” هاجم فيها رامي بركات شقيق الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” من والدته ومحاميه .

حيث قال أشرف زكي إنه تم خداعه من جانب محامي رامي بركات المستشار ” بلال عبد الغني ” الذي قام ببيع مكتب الفنان الراحل ” أحمد زكي ” الذي كان يحتوي على عدد كبير من الرسائل الخاصة بأحمد زكي والعديد من المقتنيات والوثائق والملابس التي تعود لشخصيات أفلامه ولا سيما دوره بفيلم ” أيام السادات ” وهو ما لم يكن متفقا عليه بينهما .

فأوضح نقيب المهن التمثيلية أن المستشار ” بلال عبد الغني ” كان قد وعده عقب وفاة هيثم أحمد زكي بأنه لن يتم التصرف في أي من مقتنيات الراحل أحمد زكي .. مؤكدا إنه أجري اتصالا مع المحامي وقال له لا يوجد أي شيء تم بيعه نهائيا .

وأضاف أشرف زكي منفعلا وقال : ” أنا كلامي هيزعلك الحاجة راحتلهم رخيصة أنتم متعبتوش في حاجة ولا تعرفوا حاجة وجيتوا أخدتوا كل حاجة عالجاهز .. شهادة الوفاة أنا اللي عاملهاله معرفش يطلع تصريح دفن .. هو خدعني وأنا بيني وبينك القانون .. ده مش حق أحمد زكي ده حق مصر وتاريخ راجل شكل وجدان الأمة ودي مش كراكيب ” .

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وتابع : ” استفدت ايه لما عملت كده قبضت فلوس عالفاضي إنت معملتش حاجة .. حاجة أحمد زكي دي أنا عايزها عيب إحنا وثقنا فيك .. أنا لما طلبت منك يا أستاذ بلال اننا بنعمل صدقة جارية لهيثم ياريت أخوه يشارك معانا بالفلوس اللي أخدها من أخوه وورث على الجاهز والله ما طلع جنيه والعزا بتاع هيثم إنت يا أستاذ بلال ولا أخوه اللي دفع ثمنه ” .

واستكمل قائلا : ” هتخسر إيه لو عملتلي تليفون أروح اخد الحاجة كنا هنفرز الحاجة ونعملها في متحف .. الأستاذ بلال جه يمثل علينا إحنا بتوع التمثيل إنه حزين وياخد العزاء وفي الآخر جالنا علشان يعمل بزنس ولكن البزنس ده مش على حساب مصر ” .

وشدد أشرف زكي على أن النقابة ستتدخل لاستعادة وثائق ومستندات متعلقة بالفنان الراحل أحمد زكي ولا يثق في أحد أو في المحامي بلال عبد الغني مؤكدا أنه سيتواصل مع شقيق هيثم أحمد زكي ليطلعه على كل ما يحدث الآن .