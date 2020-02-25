سعد لمجرد يرفض الزواج في أحدث أعماله

Feb 25, 2020 أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد مع فرقة فناير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “أسف حبيبي”. حقق العمل نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً بعد ساعات من طرحه وذلك بعدما اقترب من تجاوز الخمسة ملايين مشاهدة على قناة لمجرد الرسمية عبر موقع يوتيوب. الكليب تم تصويره في مدينة مراكش تحت ادارة المخرج عبد الرفيع عبديوي الذي وضع قصة تتحدث عن شباب يرفضون الزواج ما دفعهم بالذهاب الى مستشفى للامراض العقلية.







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