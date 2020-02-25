أول صورة لـ ورد الخال وخالد القيش في كواليس “عشيق أمي”

حرصت النجمة اللبنانية ورد الخال على نشر أول صورة لها تجمعها مع النجم السوري خالد القيش من مسلسلهما القادم “عشيق أمي” انتاج مروى غروب وذلك بعدما استأنفت الشركة العمل بالمسلسل بعد تجميده بسبب انتفاضة 17 تشرين والظرف الراهن الذي يمر به البلد.

وظهرت ورد الخال في صورة رومانسية مع خالد القيش، وعلقت بالقول: “عشيق أمي… مع النجم خالد القيش.. وأول صورة بتجمع هند وناجي”.

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المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك وغيرهم. ومن المتوقع عرضه في رمضان 2020 على شاشة الجديد.

وكانت ورد الخال قد نشرت قبل أيام صورة تجمعها مع مخرج المسلسل كنان اسكندراني وكتبت: “كل مسلسل له أبطاله وهناك أيضاً بطل وراء الكاميرا هو المُخرج وهذه صور مع المخرج كنان اسكندراني من موقع التصوير فنان ومتفاني بشغله، وعينه على كل نَفَس من ممثلينه”.

نذكر ان ورد الخال تلعب دور رومانسي هادئ، امرأة تريد التوفيق بين عائلتها وقلبها خاصة بعد قصة الحب التي اقتحمت حياتها، بالتزامن مع معاناة معينة تعيشها سيكتشفها المُشاهد تباعاً خلال أحداث المسلسل.