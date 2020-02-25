إعلامية كويتية تفارق الحياة بجرعة مخدرات زائدة.. والجريدة تكشف هويتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضح الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني، اليوم الثلاثاء، أن الخبر الذي نشره قبل أيام حول وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة، صحيح وليس إشاعة.

وجاء تأكيد الحمراني بعد خروج الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ريم النجم لتنفي وفاتها كما أفادت تقارير إعلامية استشهدت بما قاله الصحفي الكويتي، لكن الأخير قال بأنه قصد إعلامية أخرى وليس النجم.

وهاجم مروجي الشائعات من الصحفيين قائلا: "خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم" نجم" بسم الله عليها، والصحفيين بوربع الي صار لكم يومين تنفون يعنني صايده ترى الخبر صحيح بس أنت قوطي، وشكرا".

وأشار الحمراني إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة إعلامية بعد اختفائها عدة أيام، إذ تبين بعد رفع الجثة للطب الشرعي بأنها توفيت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

ووفق ما ذكره، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي، ومشتبه في أنه كان يجلب لها المخدرات، وتم احتجازه على ذمة التحقيق.

وأضاف أن الشاب المتهم هو من أقربائها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة، نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج، وفي اليوم التالي قام بالاتصال بأقربائها، وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة، وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب منهم الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها.

وذكر الحمراني أن صديقة للمتهمة افتقدتها، فذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب بضع مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنه ليس مقفلا، فقامت بفتحه والدخول، وعثرت على الإعلامية متوفاة.

ورغم تأكيد أبو طلال الخبر إلا أنه رفض الكشف عن اسمها ليشير متابعون إلى أنه يقصد الإعلامية ليالي عباس أسد، وذلك بعد ورود اسمها ضمن وفيات صحيفة "الجريدة" المحلية، والتي توفيت عن عمر 36 عاما قبل نحو 10 أيام.

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حتى اللحظة لم تتأكد صحة هذه الأخبار المتداولة من عدمها، خاصة أن أهل الشابة ليالي عباس أسد لم ينشروا سبب وفاتها ولم يتطرقوا للأمر على الرغم من صغر عمرها.

على الجانب الآخر خرجت الإعلامية السعودية، ريم النجم، للرد على الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية تفيد بوفاتها بطريقة ما داخل شقتها وذلك بعد أن انتشرت عدة تقارير إخبارية تفيد بالعثور عليها جثة هامدة في شقتها، نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات.

وظهرت النجم وهي تبكي في مقطع فيديو لها وتقول: "مساء الخير شلونكم شو أخباركم، بعد عمري انا بخير وبصحة وعافية، الإشاعة اللي طلعت علي، (..) اسم الله علي ياربي الله يعطيني الصحة وطولة العمر والعافية، أشوف خبر وفاتي وأنا عايشة، بشقة وجرعة زايدة، ليش شتبون مني، أنا شو مسويتلكم؟، مرات ارقص، ومرة ميتة بشقتها، صدق ولا مرة طلعت وتكلم وبكيت.

وأضافت: قلتلكم ما اطلع السلبية اللي فيني، بس علشان أنا مسالمة وما ارد وما العلع ولسانه هيش هيك طولها، عندي اهل وعندي ناس تهمني، بس تقولون خبر وتلزقونه فيني وتحطونه“.

وأشارت الإعلامية السعودية إلى أنه دائما ما تخرج شائعات مسيئة عنها، كونها لا ترد عليها، ولا تحب افتعال المشكلات.