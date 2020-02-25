محمد قنوع: نتمنى البحث في أسباب فصل الفنانين السوريين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الفنان السوري محمد قنوع على ضرورة مراعاة ظروف الفنانين في سوريا وخاصة الكبار في السن الذين يجب أن يتم الاهتمام بهم على الصعيدين المادي والإنساني، وتقديرهم وعدم الوقوف عند قرارات مزعجة ومؤلمة بالنسبة إليهم، كأن يضطر الفنان إلى القدوم لمكان النقابة برغم ظروفه ومرضه وسنه ليحصل على راتبه التقاعدي، أو ليسدد اشتراكاته بنفسه بالنسبة للفنانين خارج سوريا.

وأضاف قنوع في حديثه مع "فوشيا" أن ملف الفنانين المفصولين من النقابة لابد أن يتم البحث فيه، وهو إحدى مهام المجلس النقابي الجديد الذي تنتظره مهام عديدة بغية الاهتمام بالفنانين ورعايتهم بعيدا عن البحث حول الفائدة فقط دون تقديم خدمات للأعضاء. وقال في هذا الصدد إن من يبحث عن الفائدة فقط فليبحث لنفسه عن مكان آخر غير العمل النقابي.

وأعرب عن سعادته بفوزه في المرحلة الأولى من الانتخابات عن فرع دمشق، كما بارك لزملائه الناجحين، متمنيا أن يكون أعضاء المجلس النقابي الجديد باحثين عن المصلحة العامة للفن السوري عامة ولكل فنان بدءا من حماية حقوقه وتأمين غده بما هو أفضل.

وأكد أن النقابة يجب أن تدافع عن الفنان لا أن تظلمه وتقف ضده، مشددا على أهمية المصداقية في عمل المجلس النقابي لاستعادة الثقة بين الفنان ونقابته.

كما أكد على أهمية أن تكون الدماء الشابة في المجلس النقابي لتجاوز المشكلات التي حصلت سابقا لدى المجلس النقابي الحالي، والاهتمام بالكثير من القضايا لاستعادة روح التعاون والعمل بين الجميع.

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"حارس الجبل"

وكشف قنوع أنه يواصل حاليا تصوير دوره في مسلسل "حارس الجبل" إخراج سائد الهواري وهو عمل بدوي شامي يجري تصويره في دولة الإمارات.

وأضاف أنه عمل مشترك يجمع عددا من النجوم منهم عبد المحسن النمر، وصبا مبارك، ومنذر رياحنة، ومن سوريا خالد القيش وجلال شموط ورهف الرحبي ونورا العايق.

ورأى أن الأعمال المشتركة أثرت إيجابيا على الدراما العربية بمختلف البلدان التي استفادت من الفنانين السوريين في أعمالها، بينما أثرت سلبا على الدراما السورية بغياب نجوم هذه الدراما، متمنيا عودتهم للعمل في الدراما السورية.