تأجيل حفل تامر حسني ونانسي عجرم في الشيخ زايد

بعد استعدادهما لإحياء حفلهما الغنائي معًا في مدينة الشيخ زايد، تم تأجيل حفل الفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، الذي يقام بمناسبة افتتاح أحد المنتزهات الشهيرة هناك.

كان من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة 28 فبراير، لكن تم تأجيلها إلى يوم الخميس 12 مارس المقبل.

يذكر أن نانسي وتامر اشتركا في إحياء احتفالية عيد الحب الكبرى، التي أقيمت أخيراً في ستاد القاهرة، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا تخطى الـ60 ألف شخص، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، ومجموعة من العروض الفنية التي استمرت لمنتصف الليل.

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