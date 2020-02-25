شريهان تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

حرصت الفنانة شريهان، على نعي الرئيس محمد حسني مبارك، الذي رحل، اليوم الثلاثاء.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك"

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.

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