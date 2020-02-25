غادة عبدالرازق تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

حرصت الفنانة غادة عبدالرازق على نعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ92 عاما.

ونشرت غادة صورة للرئيس الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" إنا لله وإنا إليه راجعون، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في ذمة الله تعازينا الخاصة لعائلة الرئيس ورحمة الله عليه".

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.

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