مريم حسين تعود لإثارة الجدل بصورها وتعليقاتها

بعد تبرأتها من قضية هتك العرض بالرضا التي أقامها ضدها الاعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عادت الفنانة المغربية مريم حسين لإثارة الجدل من خلال جلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام" ومدح نفسها بايموجي "الملكة".

وتحاول الفنانة المغربية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إظهار الراحة التي تعيش بها بعد الحكم من القضاء الاماراتي وبأنها لا تكترث للضجة التي حصلت بعد سجنها لمدة 10 أيام، حيث عمدت أخيراً على التقاط مجموعة من الصور ونشرها مع ايموجي لتاج ذهبي، في إشارة منها الى اللقب الذي تطلقه على نفسها بأنها "الملكة".

واختارت حسين فستاناً أصفر طويل بتصميم مغربي مع تطريزات باللون البوردو وحزام واسع عند الخصر، واكملت اطلالتها باكسسوار يشبه السلسلة على شعرها مع مكياج ناعم، وعلقت على إحدى الصور قائلة: "عندما تعطيك الحياة الليمون، اصنع عصير الليمون".

تفاعل المتابعون مع صورها من خلال التعليقات التي تغزلت بجمالها، ولكن القسم الاكبر منهم حاولوا تحذيرها بالانتباه لحركاتها وتصرفاتها لأنها باتت تحت المجهر بعد الحكم بسجنها واجبارها على مغادرة الاماراة قبل أن يتدخل شيوخ ومسؤولين لإخراجها وإسقاط الحكم بحقها.

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