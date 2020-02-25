عمرو مصطفى يطلق مبادرة للشباب المحبطين

علق الملحن عمرو مصطفى، في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "القاهرة الآن" والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، على مبادرته الجديدة لتبني موزعين موسيقيين جدد قائلًا: "نواجه مشكلة ليست بالكبيرة في مجال الموسيقى تتمثل في أزمة حصول شباب الموسيقيين على الفرصة المناسبة لهم، وتعاني من الإحباط بسبب انتشار نوعيات كثيرة من الموسيقى الرثة غير القائمة على أسس لا تمت للثقافة المصرية بأي شكل من الأشكال".

وأشار مصطفى إلى أن واجبهم كصناع للموسيقى هو احتواء حالة الإحباط السائدة وسط الشباب، خاصة هؤلاء الذين تعلموا أكاديمياً فنون الموسيقى لعدد من السنوات في المدارس المتخصصة، وعند تخرجهم فوجئوا بانتشار الأغاني الهابطة فأصابهم الإحباط .

وأضاف مصطفى أن مبادرته معنية بالقضاء على ندرة وشح الموزعين الموسيقيين التي يعاني منها السوق لبناء جيل واعد وصاعد للمستقبل، مؤكدًا أن من سينضم للمبادرة سيحصل على راتب كبير جدًا.

وكشف أن أعداد المتقدمين وصلت إلى ستة آلاف متقدم ولازال الفرز مستمرًا لكنه قال إن معظم المتقدمين من الشعراء، ولكن نحتاج إلى ظهور موزعين وسأكتشف مواهب جديدة في التلحين.

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وكان عمرو مصطفى قد أعلن منذ فترة اعتزاله التلحين نهائياً، إلا أنه أثار الحيرة بعدما طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الأخير "سهران" وبه أغنيتان من تلحينه، مما دعا العديد من جمهوره يعلن تراجعه عن الاعتزال، إلا أنه أوضح أنه لم يتراجع عن الاعتزال لكن عمرو دياب حالة خاصة إذا غنى فإنه هو الذي يغني.

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