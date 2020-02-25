الأمطار تتسبب في غرق منزل الفنانة أمل رزق

موجة كبييرة من سقوط الامطار شهدتها مصر بالأمس (الاثنين) أدت إلى غرق مناطق كثيرة بالمياه وتسببت في تعطل الكثير من السيارات وغلق العديد من المحال التجارية، بل تسببت الأمطار في غرق عدد كبير من المنازل نظراً لارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق القاهرة وبعد المدن المجاورة.

الفنانة أمل رزق كانت واحدة من الذين أضيروا من تساقط الاطار بشكل كبير حيث نشرت على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام" مقطع فيديو شاركت به متابعيها يصور غرق منزلها بسبب مياه الأمطار.

وظهرت أمل وهي تستعرض منزلها الغارق في مياه الأمطار وتقول: "البيت غرق مية، اللهم لك ألف حمد وشكر على كل شيء».

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل رزق كان المسلسل الإذاعي "رابع جار"، وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.

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