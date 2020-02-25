أحمد فلوكس يطلب يد شابة وردها يصدمه ويثير غضبه

القاهرة – لايف ستايل
غضب عارم اعترى الفنان أحمد فلوكس أثار به الكثير من الجدل بعد نشره عدة منشورات عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قام فيها بفضح سيدة طلب الزواج منها.
وكتب فلوكس في المنشور الأول: "روحت أتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد.. بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي".
وبعد دقائق، كتب فلوكس، منشور آخر، قال فيه: "قالتلك محترمة جداً وبنت عيلة وأصول.. ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم.. تعرف ربنا جداً.. وتعرف طوب الأرض".
واختتم فلوكس، سلسلة منشوراته المثيرة للجدل بمنشور ثالث، قال فيه: "هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها، وقد ايه هي واطية وقذرة وقد إيه تربية الخدامين (عذرا للخدامين) مأثرة في أخلاقها.. غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي".
منشورات فلوكس أثارت الكثير من الجدل بين أصدقائه ومتابعيه، الذين طالبوه بالإعلان عن شخصية هذه الفتاة إلا أنه قام بغلق حسابه على "فيسبوك"، ليثير موجة كبيرة من التساؤلات والغموض بسبب تلك المنشورات.
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