عودة ألبوم الشرنوبي إلى "يوتيوب"بعد صلحه مع سارة الطباخ

بعد أن قامت المنتجة سارة الطباخ بحذف ألبوم الفنان محمد الشرنوبي "زي الفصول الأربعة"، من على يوتيوب" إثر الخلافات التي اندلعت بينهما، قامت بإعادة الألبوم مرة أخرى إلى الموقع بعد أن تم التوصل لاتفاق للصلح بينهما.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحمد الشرنوبي على "فيسبوك" عودة نشر الألبوم من جديد، ليتمكن محبوه من الاستماع إليه عن طريق القناة الرسمية.

يذكر أنه تم التصالح بين الطباخ والشرنوبي بحضور ممثلين عن غرفة صناعة السينما، بشرط أن يسلم الشرنوبي توكيلاً رسمياً لغرفة صناعة السينما بأن سارة الطباخ هي الوكيل الحصري لأعماله، وعلى أن يعود للعمل من خلال شركتها. جاءت هذه الخطوة بعد خلافات استمرت ما يقرب من سبعة أشهر، وصلت فيها الأمور للقضاء.

وكان الشرنوبي نشر في شهر تموز (يوليو) السابق، بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها مازالت تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها.‏

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وبعدها قامت سارة بشكواه في نقابة المهن الموسيقية مؤكدة أنه يمتنع عن تنفيذ تعاقده مع شركتها، لتقوم النقابة بإيقافه، ثم تقرر مقاضاته، ليرد الشرنوبي بإقامة دعوى محاسبية، يطالب فيها بكشف محاسبة كامل عن شراكته مع الشركة.

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