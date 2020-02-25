إعلامية تبكي بعد انتشار شائعة وفاتها

بعد الضجة التي أثيرت بخبر وفاتها، اضطرت الاعلامية ريم النجم أمس (الاثنين) من الخروج عن صمتها بمقطع فيديو نفت من خلاله الأمر وتمنت لتفسها طول العمر والصحة والعافية.

وأكدت نجم انها بصحة جيدة وعافية ولا تعلم سبب نشر هذا النوع من الشائعات، وتمنت لنفسها طول العمر والصحة والعافية.

وتابعت وهي تبكي أنه "دائما ما تخرج شائعات مسيئة عنها، كونها لا ترد عليها، ولا تحب افتعال المشكلات".

وأضافت: "خبر وفاتي وأنا عايشة، بشقة وجرعة زايدة، ليش شتبون مني، أنا وش سويت لكم؟، مرات ارقص، ومرة ميتة بشقتها، صدق ولا مرة طلعت وتكلم وبكيت، قلتلكم ما اطلع السلبية اللي فيني، بس علشان أنا مسالمة وما ارد وما العلع ولسانه هيش هيك طولها، عندي اهل وعندي ناس تهمني، بس تقولون خبر وتلزقونه فيني وتحطونه".

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