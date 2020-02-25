لص بغداد" في الصدارة و"صندوق الدنيا" في المركز الثالث في إيرادات الإثنين

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "لص بغداد"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان"، "رأس السنة"، "صندوق الدنيا".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الإثنين مبلغ 244 ألف 533 جنيه، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "لص بغداد" المركز الأول في شباك التذاكر، محققا ليلة أمس إيرادات قدرها 108 ألف 648 جنيه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

احتل فيلم "الفلوس" المركز الثاني بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 63 ألف 479 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

يأتي فيلم "صندوق الدنيا" في المركز الثالث بشباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 37 ألف 693 جنيه.

والفيلم بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

يأتي فيلم "رأس السنة" في المركز الرابع بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 23 ألف 693 جنيه.

فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

قد يهمك أيضا:

المنتج يحيي فكري يدرس إمكانية تقديم "يوم وليلة 2"

“بنات ثانوي” يحتل المركز الثاني و”يوم وليلة” الثالث في إيرادات شباك التذاكر بعد أسبوعين