شكرا لقرائتكم خبر عن "رد الجميل".. إيمى طلعت زكريا تحكى تفاصيل لقاء حسنى مبارك مع والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد معاناته لسنوات من المرض، ونشرت صورة تجمعه بوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا خلال لقاء في رئاسة الجمهورية وعلقت قائلة: " رد الجميل ????????كان بابا بيحكيلى عن مقابلته للرئيس لأول مره ???? وكان راجع فرحان اوى بصرف النظر عن انه وقف جنبه ورجعه مصر بعد رحلة علاج طويلة ف باريس .. وبعد رجوع بابا من فرنسا وتماثله الشفاء كلمه الرئيس ف التليفون وقاله نفسك ف ايه يا طلعت ☺️قاله انى اشوفك ياريس .. وفعلا بعد عام من المكالمة دى كلمه مكتب الرئاسة وقاله فى ميعاد مع الرئيس غدا✌️ وافتكر اليوم ده كويس بابا منامش لغايه ميعاد المقابله".

وتابع: "أول الريس لما شاف بابا قاله انت جاى تقابل رئيس جمهوريه يا طلعت مش لابس بدله ليه جاى بقميص وبنطلون وضحك معاه ???? قاله من كتر التوتر يا ريس معرفتش بلبس ايه.. قد ايه كان راجل جميل ????ربنا يرحمك يا ريس انت وبابا وكل امواتنا❤️????لغايه الان احنا على تواصل مع علاء مبارك ودايما بيسأل علينا ????".

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وكان قد توفى اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عمر يناهز 92 عاما.

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.