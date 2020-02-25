شكرا لقرائتكم خبر عن هيلاري كلينتون تروج لفيلم Hillary بمهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم مكون من 4 أجزاء للمخرجة الأمريكية نانيت بورستاين، والذي يلقي الضوء على حياة كلينتون البالغة 77 عاماً ومسيرتها السياسية.
ويسجل فيلم " Hillary " والذى سيبدأ عرضه على قناة هولو التلفزيونية فى السادس من مارس المقبل، حياتها من نشأتها فى شيكاجو إلى التحاقها بكلية ييل للقانون إلى اكتسابها وضع سيدة أولى، وعضويتها فى مجلس الشيوخ وتقلدها منصب وزيرة الخارجية ومحاولتها الفاشلة لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.
ويتناول الفيلم أيضا كيف اقترن صعود هيلارى بحملتها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وشاركت هيلارى فى مقابلات مدتها 35 ساعة أجرتها السينمائية نانيت بيرستين التى سجلت لها لقطات خلف الكواليس خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.
وناقشت هيلارى كل شيء من خسارتها أمام دونالد ترامب إلى خيانة زوجها لها ، والتى تسببت فى محاكمته عام 1998 لعزله وإن كان قد نجا من العزل، وأيضا تم التسجيل مع بيل كلينتون ضمن الإعداد للفيلم.
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