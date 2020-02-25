"احكيلى" يشارك بمهرجان الفيلم العربى ببرلين.. و"ستموت فى العشرين" فيلم الافتتاح

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وجاء في بيان بهذا الصدد اليوم الثلاثاء أن المهرجان يأتي حاملا معه الجديد من أفلام العالم العربي والجاليات العربية إلى عدد من دور العرض السينمائي في ألمانيا والتي تتناول الحروب والصراعات والأوضاع الاجتماعية ، وذلك عبر أفلام من سوريا والعراق والجزائر و دول عربية أخرى.
تتميز دورة مهرجان هذا العام بحضور قوي لسينما شمال أفريقيا ، وسيفتتح المهرجان بالفيلم الروائي السوداني " ستموت في العشرين "، والذى تدور أحداثه وهو أول فيلم طويل مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب السوداني حمور زيادة ، حول نبوءة يصرح بها لأم الولد لدى ولادته فحواها أنه سيموت عندما يتم العشرين من العمر.
حصل الفيلم إبان عرضه الأول في "مهرجان فينيسيا للأفلام " على جائزة "أسد المستقبل" لأفضل عمل فني أول.
فيلم إحكيلي
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