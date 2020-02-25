شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى احتفالا بالعيد الوطنى الكويتى: كل عام وشعبها الطيب بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هيفاء وهبى بالعيد الوطنى الكويتى، عبر حسابها على تويتر، وكتبت هيفاء قائلة:"بمناسبة ⁧عيد الوطنى الكويتى⁩ كل عام ودولة ⁧الكويت⁩ وشعبها الطيّب بخير ".

وعلى الجانب الآخر تستعد أسرة مسلسل "أسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، لسافر إلى دولة اليونان الأسبوع المقبل، لتصوير عدد من المشاهد هناك والتى تستغرق أسبوع وتجمع بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، على أن يعود مرة أخرى إلى لبنان استكمال تصوير هناك وذلك انتهى أسرة المسلسل من تصوير 30%.

مسلسل ‎"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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وفى سياق أخر يضع الموسيقى تامر كروان الموسيقى التصويرية لمسلسل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي "أسود فاتح"، حيث تدور أحداث العمل بين مصر ولبنان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف سلامة والمطرب أحمد فهمى وروجينا.