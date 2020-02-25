شكرا لقرائتكم خبر عن محامى وريث هيثم زكى: "مقتنيات أحمد زكى محفوظة لدينا وننسق لإنشاء متحف لها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بلال عبد الغني، محامى وريث هيثم أحمد زكى، أن ما تم بيعه من ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي هو شقة مكتب الهرم، وأن عقد بيع الشقة، لم يشمل أي متعلقات شخصية خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى أن ما شمله العقد عبارة عن أثاث متهالك فقط ومر عليه أكثر من 3 عقود، مشيرا إلى أن جميع المتعلقات تم نقلها ومتواجده بحوزته، عدا صندوق واحد يحتوى على أوراق ومستندات متواجد داخل الشقة التى تم بيعها وتم الاتفاق مع المالك الجديد على تواجدها داخل المكتب على سبيل الأمانة لحين عودته من السفر.

وأشار المحامى، أنه رغم وجود توكيل رسمى عام له بالتصرف بالبيع، إلا أنه لم يوقع أى عقود خاصه بيع الشقة، وأن رامى عز الدين الوريث الشرعى للفنان هيثم أحمد زكي، هو من قام بتوقيع العقود أثناء تواجده في مصر.

وأضاف، أن الأوسمة والنياشين، والبايب الخاص بالفنان الراحل أحمد زكي والصور، والملابس والجوائز ما زالت موجودة.

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وتابع : "منذ وفاة هيثم شقيق موكلى تعهد بتسليم متعلقات الفنان الراحل أحمد زكي والحفاظ عليها، وإنشاء متحف أثري لحفظها، وهو ما يجري الأن بالتنسيق مع وزيرة الثقافة".

وحملت تفاصيل دعوى إعلان الوراثة، التى تقدم بها رامى عز الدين للحصول على الميراث الشرعى له، بإقرار نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية، بأنه الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل، وذلك بناء على فتوى من الأزهر الشريف، ليتسلم بعدها شقة بالمهندسين الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكى، وأخرى بشارع الهرم الخاصة بالراحل هيثم أحمد زكى، ومبلغ مالى 300 ألف بأحدى البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين وسيارتين.