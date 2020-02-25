شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم:لن أسمح باستخدام النفوذ والمال لطمس الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت رحاب بيطار محامية محمد موسى، قتيل فيلا النجمة اللبنانية نانسى عجرم، وزوجها فادى الهاشم، رسالة إلى كل المهتمين بقضية القتيل محمد موسى، الذى أكدت وسائل إعلام أنه مقتحم فيلا نانسى عجرم مطلع الشهر الماضى.

وقالت رحاب عبر فيديو نشرته على حسابها على "فيس بوك"، "مش هسمح لأى انسان أنه يرخص من دم انسان آخر مهما كان، وما راح اسمح وخاصة إذا كان دم عربى إنه يستخدم شهرته ونفوذه وملايينه لطمس الحقيقة، ونصرة الباطل على الحق"

وكشفت رحاب بيطار، أن قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، وافق على تسليم جثة الشاب القتيل.

وكتبت الصفحة الرسمية للمحامية على فيسبوك: "صرح الأستاذان وائل شريف ورحاب بيطار أنه قد تمت موافقة قاضى التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضى التحقيق".

Advertisements

وكانت رحاب بيطار، قد أعلنت تقديم طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم، وذلك فى فيلا نانسى عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التى تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضى التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وقالت رحاب، عبر صفحتها على فيس بوك: "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التى تمت بملف القضية قبل وصول الملف الى قاضى التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء".

وكشفت المحامية: "لقد تقدمنا إلى القاضى منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم وذلك فى فيلا نانسى عجرم حيث مسرح الجريمة".

وأثارت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجدل بعد احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي "إيلى أبو نجم"، والذى أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما، حيث نشرت مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وانت أحلى رفيق".