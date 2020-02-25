شكرا لقرائتكم خبر عن قصى خولى:عدم إعلان الزواج متفقا عليه.. وأتعامل مع غيرة زوجتي "بالتطنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بررالفنان السوري قصي خولي، السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه زواجه من التونسية مديحة الحمداني، والحديث المتأخر عن ولادة ابنه، إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله لأن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية، وذلك قبل قيامها بتهديده أنها ستفضحه في حال قال المزيد من الأكاذيب حولها وحول طفلهما.

وقال قصى خلال البرنامج الذى استضافته به الفنانة ميساء المغربي على قناة "دبي"، إن الطفل هوالرابط الذي يحافظ على العلاقة، واكتفى بقول: "ان شاء الله ابني ما بيبعد عن عيني ثانية"، وذلك في تعقيبه على سؤال يتعلق بمكان عيش ابنه في حال حصول طلاق بينه وبين زوجته.

وقال قصى أنه كان يتعامل مع غيرة زوجته "بالعقلانية والتطنيش"

وحول ولادة ابنه "العميد" أو "فارس"، قال الفنان السوري إن تلك اللحظة كانت أحلى وأغلى لحظة في حياته، وأن كل شيء في حياته تغير للأجمل والأفضل عندما أصبح أبا، مشيرا إلى أن ابنه هو توأم روحه.

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وكانت الممثلة المغربية ميساء مغربي قد دافعت في وقت سابق عن قصي خولي، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول استضافتها له في برنامج "دبي كروز" بسبب تهديدات زوجته مديحة الحمداني له، وأنه سيخفي الكثير عن علاقته تلك، حيث قالت المغربي إن خولي كان رجلا بكل معنى الكلمة أثناء حديثه عن أم ابنه خلال المقابلة.

وقال خولى فى تصريحات صحفية له:" ردى هو أن هذه السيدة هى زوجتى وأم ابنى ولها كل الاحترام والتقدير..ولكن لن أخوض فى وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة''.

وأثارت مديحة الحمداني، الجدل فى أول ظهور لها، حيث كشفت من خلال فيديوعن الظلم التى تتعرض له هى وطفلها بسبب قسوة زوجها وكذبه وإهماله لهما.

وقالت مديحة فى الفيديو: "عيب عليكم، تتحدثون عنى وعن ابنى وأنتم لا تعرفونى عيب عليكم تسيئون لابنى طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصى الذى وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر و الظلم".