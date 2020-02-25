شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تجمع أبطال "قابيل" فى مسلسلها " تقاطع طرق " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة منى زكى تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، والمقرر عرضه في شهررمضان المقبل، حيث بدأت منى تصوير أول مشاهد العمل الأسبوع الماضى وفى وقت متأخر عن باقى الأعمال المقررعرضها في الشهر الكريم، ولذلك يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد.

"تقاطع طرق" يجمع فيه المخرج تامر محسن النجمة منى زكى بأبطال مسلسل "قابيل" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وهم محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل ليسجل العمل التعاون الثانى على التوالي بين الثلاثي، كما يشارك في البطولة سيد رجب، أحلام الجريتلى، مايان السيد، محمد التاجى ونسرين طلعت وعدد آخر من الفنانين الشباب.



أبطال قابيل

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وتعود منى زكى بـ "تقاطع طرق" إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه محمد ياسين عام 2016، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم اياد نصار، صابرين، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، دينا الشربينى، صبا مبارك، محمد الشرنوبى، سلوى عثمان وأسامة عبد الله وآخرين.

وفى سياق آخر قاربت منى زكى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبلة، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى وريم مصطفى وذكى فطين عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وضيف الشرف محمد ممدوح، كما تنتظر طرح فيلم "الصندوق الأسود" الذى انتهت من تصويره مؤخراً بمشاركة محمد فراج ومصطفى خاطر، إخراج محمود كامل.