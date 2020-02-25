أشرف زكي ينعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص نقيب المهن التمثيلية والفنان أشرف زكي على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ92 عامًا.

ونشر "زكي" صورة للراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"وداعًا مبارك".

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.

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