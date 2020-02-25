عمرو دياب ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
نعى الفنان الكبير عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.
وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان".
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.
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