فن ومشاهير

عمرو دياب ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

نعى الفنان الكبير عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

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ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.

تابع تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك..(اضغط هنا)

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