أحلام تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
نعت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.
وكتبت: "رحم الله قائد القوات الجوية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته".
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.
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