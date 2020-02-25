أصالة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة السورية أصالة نصري على نعى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.
ونشر علاء نجل الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلقت أصالة:" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين".
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.
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