فن ومشاهير

أصالة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة السورية أصالة نصري على نعى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

ونشر علاء نجل الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلقت أصالة:" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين".

Advertisements

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.

تابع تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك..(اضغط هنا)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تنعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا