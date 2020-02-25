"أنا مواليد 81 ".. نجوم الفن ينعون الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا

وجاء نعي النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي:

رامي صبري

نشر "صبري" صورة للرئيس الراحل، وعلق :انا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك".

لقاء الخميسي

فيما نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة للرئيس الأسبق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"وداعًا أيها الرئيس".

نشوى مصطفى

كما نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة للرئيس الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك".

Advertisements

إنجي علاء

ونشرت الكاتبة إنجي علاء صورة للرئيس الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله في رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

نسرين أمين

ونشرت الفنانة نسرين أمين صورة، للراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد فلوكس

ونشر الفنان أحمد فلوكس صورة للرئيس الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الله يرحمك ويغفرلك، أنا مواليد 81".

أحمد جمال

ونشر المطرب أحمد جمال صورة للرئيس الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"البقاء و الدوام لله، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نسأل الله له الرحمة و المغفرة و خالص التعازي لأسرته و ذويه".

ورحل اليوم الثلاثاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

تابع تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك..(اضغط هنا)