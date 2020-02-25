تراند اليوم : مخرج شهير: "باسم سمرة" أنقذ "محمد رمضان" من "خناقة" في "نزلة السمان"



لم ينته الجدل المثار حول دفع الممثل المصري، باسم سمرة للممثل محمد رمضان خلال إحدى المناسبات التي جمعتهما، في ظل تصريحات متبادلة منهما، ودخول معلقين على الخط.

وكان رمضان قالل عن سمرة إنه "لم يكن في وعيه" عندما دفعه أثناء حضورهما مناسبة معًا، قائلاً: "باسم سمرة مكانش في وعيه .. ولو كان في وعيه كنت رديت بإيدي الشمال".

ورد "باسم" قائلاً: أنا ابن ناس ومحترم ومش عايز أرد على حاجة زي دي لكن ردي إني بدعو محمد رمضان لمباراة تمثيلية مدتها 10 دقايق ونشوف مين أحسن.

وأضاف: مينفعش واحد يشتمني على التلفزيون وبخاصة لما يبقى عيل صغير .. أنا بحب محمد رمضان بس هو الشيطان سايقه ومعرفش ايه الهبل اللي هو بيقوله دا .. أنا ممكن أوريه وبقوله اصحى لنفسك يابني".

فيما دخل المخرج يسري نصر الله على الخط ليدافع عن "باسم" قائلاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باسم سمرة بالإضافة لكونه ممثل مدهش، أطيب وأجدع إنسان أعرفه. فيه حاجة واحدة ممكن تخليه (وتخلي أي واحد عنده سنة نخوة) يتعصب: إن حد يدوسله أو يدوس لحبايه علي طرف أو يتعامل معاه ومع حبايبه بعجرفة".

وأضاف: "باسم يعرف معنى الصداقة والأصول. ومحمد رمضان يعرف ده كويس قوي من يوم ما اشتبك أثناء تصوير فيلم في خناقة عنيفة مع ناس من نزلة السمان وإللي خلصه منها تحديدا باسم".

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وتابع: "باسم في كل تعاملاتي معاه بيدي للدور كل مشاعره وكل انضباته. وكل إللي عملوا في أفلامي يعرفوا ده عنه. عمري ماشفت باسم بيتباهى باللي عنده وباللي ماعندوش. وعمري ما شفته بيفعص أو يأذي حد أقل منه".

وأشار إلى أنه "في حواره مع عمرو أديب عجبتي جدا إنه يتكلم عن إزاي الصحافة والإعلام بيتجاهلوا شغل الممثلين وبيتلهفوا على الكلام عن خناقتهم".

وتابع: "عجبني دعوته لمحمد رمضان إنهم يعملوا فيلم روائي قصير من بطولتهم هما الإتنين". وختم نصر الله قائلاً: "تحياتي لصديقي Bassem Samra".