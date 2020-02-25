بالفيديو.. "عروسة البحر" أحدث اغانى أحمد علي بأنغامى

طرح المطرب والملحن أحمد علي، أحدث أغانيه والتى تحمل عنوان "عروسة البحر"، وذلك عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وموقع أنغامى، وجميع تطبيقات الأغانى العالمية. أغنية "عروسة البحر" كلمات الشاعر Advertisements الغنائى مينا عبد الله، الحان أحمد على، توزيع موسيقى "Jason" ، إخراج حمادة النجار بالتعاون مع شركة الأنتاجtonality. الغنائى مينا عبد الله، الحان أحمد على، توزيع موسيقى "Jason" ، إخراج حمادة النجار بالتعاون مع شركة الأنتاجtonality. الجدير بالذكر أن المطرب والملحن أحمد على قام بالتلحين للعديد من المطربين الشباب وطرح له فيديو كليب بعنوان "حالة صعبة" سنة 2017 بالتعاون مع الملحن محمد سمير، الشاعر اسامة حسن، الموزع وجيه محمد، دعاء صوتي بعنوان "يارب" عام 2018 من الحانه ، كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد. على قام بالتلحين للعديد من المطربين الشباب وطرح له فيديو كليب بعنوان "حالة صعبة" سنة 2017 بالتعاون مع الملحن محمد سمير، الشاعر اسامة حسن، الموزع وجيه محمد، دعاء صوتي بعنوان "يارب" عام 2018 من الحانه ، كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد.

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