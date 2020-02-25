وفاة حسني مبارك.. عمر عبدالحليم ينعى الرئيس الأسبق

نعى المؤلف الشاب عمر عبدالحليم، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب "عمر" عبر صفحته قائلًا: "وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي حكم مصرمن أكتوبر 1981 حتى فبراير 2011، التي كانت آخر كلماته كرئيس للدولة المصرية.. [إن هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا أو علينا، إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون".
وتابع حديثه قائلًا: "اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا".
جدير بالذكر أن التلفزيون المصري أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عامًا.
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