وفاة حسني مبارك.. عمرو دياب يُعزي أسرة الرئيس الأسبق

نعى الهضبة عمرو دياب، الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". كتب عمرو معزيًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان". والسلوان". Advertisements يذكر أن الرئيس حسني مبارك توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز الـ91 عامًا في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقًا لما أكده التلفزيون المصري.

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