وفاة حسني مبارك.. أصالة لنجله علاء: ربنا يعينكم على الفراق

قدمت الفنانة أصالة واجب العزاء لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك من خلال موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".

نعت أصالة الرئيس الراحل حسني مبارك

داعية: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويعينكم على الفراق يارب العالمين"، جاء ذلك في ردها على منشور علاء مبارك الذي أعلن فيه وفاة والده.

Advertisements

يذكر أن الرئيس حسني مبارك توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز الـ91 عامًا في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقًا لما أكده التلفزيون المصري.