قدمت الفنانة أصالة واجب العزاء لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك من خلال موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".
نعت أصالة الرئيس الراحل حسني مباركداعية: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويعينكم على الفراق يارب العالمين"، جاء ذلك في ردها على منشور علاء مبارك الذي أعلن فيه وفاة والده.
يذكر أن الرئيس حسني مبارك توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز الـ91 عامًا في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقًا لما أكده التلفزيون المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حسني مبارك.. أصالة لنجله علاء: ربنا يعينكم على الفراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.