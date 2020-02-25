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وفاة حسني مبارك.. أصالة لنجله علاء: ربنا يعينكم على الفراق

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 قدمت الفنانة أصالة واجب العزاء لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك من خلال موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".

 

 نعت أصالة الرئيس الراحل حسني مبارك

داعية: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويعينكم على الفراق يارب العالمين"، جاء ذلك في ردها على منشور علاء مبارك الذي أعلن فيه وفاة والده.

 

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 يذكر أن الرئيس حسني مبارك توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز الـ91 عامًا في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقًا لما أكده التلفزيون المصري.

 

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