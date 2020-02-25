وفاة حسني مبارك.. أكرم حسني ينعي الرئيس الأسبق

نشر الفنان أكرم حسني منشور تعزية في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكتب أكرم داعياً : "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله وغفر له. وخالص التعازي لأسرته..". وخالص التعازي لأسرته..". Advertisements يذكر أن الرئيس حسني مبارك قد توفى ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ91 عاماً في إحدى المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقا لما أكده التليفزيون المصري.

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