نعى الشاعر أمير طعيمة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب عبر صفحته قائلًا: "بلاش أي تحليلات أو تنظير، الرئيس الأسبق حسني مبارك الآن بين يدي الله الحكم العدل.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".
جدير بالذكر أن التلفزيون المصري أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حسني مبارك.. أمير طعيمة: "بلاش أي تحليلات أو تنظير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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