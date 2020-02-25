وفاة حسني مبارك.. الفنان مجدي صبحي يطالب بجنازة عسكرية للرئيس الأسبق

طالب الفنان القدير مجدي صبحي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عمل جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "صبحي" عبر صفحته قائلًا: "أرجو من السيد رئيس الجمهورية.. أن تكون هناك جنازة عسكرية للرئيس ألأسبق حسني مبارك تكريمًا له كأحد أبطال أكتوبر، وكرئيس سابق وطني أحب مصر". عسكرية للرئيس ألأسبق حسني مبارك تكريمًا له كأحد أبطال أكتوبر، وكرئيس سابق وطني أحب مصر". وتابع حديثه قائلًا: "وإذا كانت له أخطاء فنحن البشر كلنا أخطأنا.. غفر لك الله له كما أحببت مصر.. كلمة أخيرة أرجو من التلفزيون المصري أن يحذف برامجه الهايفة والأغاني المملة احترامًا لهذا الرجل.. مش عاش الملك.. مات الملك". كلمة أخيرة أرجو من التلفزيون المصري أن يحذف برامجه الهايفة والأغاني المملة احترامًا لهذا الرجل.. مش عاش الملك.. مات الملك". جدير بالذكر أن التلفزيون المصري أعلن، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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