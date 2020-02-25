وفاة حسني مبارك.. عمرو مصطفى : مات أبو المصريين

نعى الملحن عمرو مصطفى، الرئيس الأسبق حسني مبارك بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب عمرو معزيًا: "مات أبو المصريين، مات البطل، مات الرئيس، ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي،

وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾".

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يذكر أن الرئيس حسني مبارك توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز الـ91 عامًا في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقًا لما أكده التلفزيون المصري.