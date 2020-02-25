وفاة حسني مبارك.. عمرو مصطفى : مات أبو المصريين

نعى الملحن عمرو مصطفى، الرئيس الأسبق حسني مبارك بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب عمرو معزيًا: "مات أبو المصريين، مات البطل، مات الرئيس، ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي،وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾".
يذكر أن الرئيس حسني مبارك توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز الـ91 عامًا في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقًا لما أكده التلفزيون المصري.
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