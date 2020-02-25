وفاة حسني مبارك.. رامي صبري ينعي الرئيس الأسبق

نعى الفنان رامي صبري، الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتب رامي قائلاً:"انا لله وانا إليه راجعون، البقاء لله ، وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله". Advertisements يذكر أن الرئيس حسني مبارك قد توفى ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ91 عاماً في إحدى المستشفيات العسكرية في القاهرة، وذلك وفقا لما أكده التليفزيون المصري.

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