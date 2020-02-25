كيم كارداشيان تشكر باريس هيلتون لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - صرحت النجمة العالمية ​باريس هيلتون​ بأن نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ قد شكرتها لانها منحتها الفرصة للوصول الى ما هي عليه وللقيام بعملها كما انها ممتنة لها اذ مهدت لها الطريق لحياتها المهنية في تلفزيون الواقع ما سبب لها الشهرة والثروة الكبيرة.

وتابعت باريس: "لدينا محادثات عديدة حول هذا الموضوع لقد سافرنا حول العالم أنا وهي ولدينا العديد من الذكريات معاً".

واضافت: "دائماً ما نتحدث عن مدى فخرنا ببعضنا البعض وكانت كيم تقول لي دائماً إنني حقاً أقدّر ما تعلمته منك، هي حلوة ولطيفة ورائعة"، وختمت: "أنا فخورة بها جداً ومعجبة بها لأنها أصبحت محامية فهو أمر لا يصدق أنها تستخدم برنامجها لمساعدة الآخرين".

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