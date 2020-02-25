ميرنا وليد - بيروت - توفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم عن عمر يناهز الـ94 عاماً بعد صراع مع المرض، وعمد عدد من النجوم إلى نعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي نذكر منهم:
الفنانة اللبنانية إليسا التي كتبت:"مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وانشالله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل".
الممثلة المصرية منة فضالي التي نشرت صورة لمبارك وعلّقت بالقول:"لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك البقاء لله وفاه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".
الفنانة السورية أصالة التي علّقت على نعي إبن مبارك له علاء قائلةً:"الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين".
ونذكر أيضاً الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي نشرت صورة لمبارك وعلّقت:"انا لله وانا الية راجعون الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى ذمة الله تعازينا الخاصة لعائلة الرئيس ورحمة الله علية".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ومنة فضالي وأصالة وغادة عبد الرازق تنعين حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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