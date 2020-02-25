إليسا ومنة فضالي وأصالة وغادة عبد الرازق تنعين حسني مبارك

ميرنا وليد - بيروت - توفي الرئيس المصري السابق ​حسني مبارك​ اليوم عن عمر يناهز الـ94 عاماً بعد صراع مع المرض، وعمد عدد من النجوم إلى نعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي نذكر منهم:

الفنانة اللبنانية ​إليسا​ التي كتبت:"مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وانشالله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل".



الممثلة المصرية ​منة فضالي​ التي نشرت صورة لمبارك وعلّقت بالقول:"لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك البقاء لله وفاه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".



الفنانة السورية ​أصالة​ التي علّقت على نعي إبن مبارك له علاء قائلةً:"الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ، ويعينكم على الفراق ياربّ العالمين".



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ونذكر أيضاً الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ التي نشرت صورة لمبارك وعلّقت:"انا لله وانا الية راجعون الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى ذمة الله تعازينا الخاصة لعائلة الرئيس ورحمة الله علية".

