بعد الإفراج عنها..مريم حسين تثير الجدل - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أُطلق سراح الممثلة المغربية ​مريم حسين​ بعد ان تم سجنها لايام عديدة بتهمة هتك العرض التي رفعها ضدها الاعلامي صالح الجسمي. وعلى الرغم ان حسين كانت قد اعتذرت عن تصرفاتها السابقة الا انها اثارت الجدل مجددا لكن هذه المرة ليس بتصرفاتها بل بهدوئها فقد نشرت صورة لها وهي امام يخت فاعتبر البعض انها خرجت من السجن لتعيش حياة الرفاهية مجددا.

كما حذرها المتابعون من حركاتها وتصرفاتها لأنها باتت تحت الرقابة والاعين مفتوحة عليها بعد ما مرت به من مصاعب واجبارها على مغادرة الامارات

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