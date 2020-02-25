خاص الفن- تفاصيل اطلالة أدهم نابلسي مع تامر حسني وآيكون

ميرنا وليد - بيروت - يتحضر الفنان ​أدهم نابلسي​ حالياً لإحياء حفل ضخم في جدة الى جانب الفنان ​تامر حسني​ والفنان العالمي ​آيكون​.

وسيكون لأدهم ظهور خاص يقدم فيه ريمكس لاغنية "هوي الحب" وريمكس لاغنيته الجديدة "بتعرف شعور" بحضور اكثر من 15 الف شخص وقد نفذت بطاقات الحفل .

ومن ناحية أخرى، تتصدر أغنية "بتعرف شعور" التي أطلقها الفنان الأردني ​أدهم نابلسي​ قبل يومين "يوتيوب" بإحتلالها المركز الأول على صعيد التداول، إذ تخطى عدد مشاهديها الـ4 مليون مشاهدة وذلك في فترة قياسية.

الاغنية هي من كلمات علي المولى وألحان أدهم الذي أشرف أيضا على التوزيع، والكليب من إخراج ياسر سامي.

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