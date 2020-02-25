نانسي عجرم وإليسا ووائل كفوري يعايدون الكويت بعيدها الوطني

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل دولة ​الكويت​ في 25 شباط/فبراير من كل عام، بيومها الوطني، الذي يمثل ذكرى إستقلالها، رغم أنها أعلنت أمس إلغاء الإحتفالات حتى إشعار آخر، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبهذه المناسبة، حرص عدد من الفنانين على توجيه المعايدة للشعب الكويتي، ومنهم الفنانة اللبنانينة ​نانسي عجرم​، التي كتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "كل سنة والكويت وأهلها بخير وعز وأمن وأمان".

والفنانة اللبنانية ​إليسا​، كتبت: "عيد استقلال سعيد للكويت! أتمنى كل السلام والازدهار لهذا البلد الذي يرحب بنا دائماً بلا شيء سوى الحب. سوف أراكم قريباً للاحتفال معكم".

كما كتب الفنان اللبناني ​وائل كفوري​: "دمتِ بأمن وأمان وسلام يا كويت كل عام و الكويت وأميرها وشعبها بخير العيد الوطني الكويتي".

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