كارول سماحة تأخذ إحتياطاتها من فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل مطار بيروت وهي تضع كمامة تجنباً وحمايةً من فيروس كورونا، داعيةً المتابعين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس.

وعلّقت بالقول :"الحذر واجب".

ومن ناحية أخرى، تتحضّر سماحة لإطلاق اغنية جديدة باللهجة المصرية تجمل عنوان "مش هعيش"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

ونشرت كارول صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي علّقت عليها بإسم الأغنية قائلة: "مش هعيش".

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